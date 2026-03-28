Замглавы ИВ Баку осмотрел территории, пострадавшие от последствий ливней - ВИДЕО

С утра 27 марта Исполнительная власть города Баку, исполнительные власти районов столицы и другие хозяйственные структуры города работают в усиленном режиме.

Об этом 1news.az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что из-за непрекращающихся уже второй день дождей в некоторых районах возникли проблемы с отводом воды через коллекторы. В связи с этим заместитель главы Исполнительной власти города Баку Аяз Гусейнов осмотрел территории, где произошли соответствующие инциденты, и дал профильным структурам необходимые поручения по устранению последствий ливней.

Также созданные по данному вопросу мониторинговые группы выявляют проблемные территории и представляют информацию в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

В настоящее время в различных районах города принимаются неотложные меры по устранению возникших последствий.