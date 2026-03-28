На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

На автомобильной дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение транспортных средств.

После сильных ливней, прошедших в горных районах Губы, из-за обвала скальных пород была перекрыта дорога, ведущая в село Хыналыг.

Так, обломки скал обрушились на 30–32-м километрах дороги, а асфальтовое покрытие было разрушено на участке протяжённостью 800 метров.

На место были привлечены живая сила и техника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Начальник участка Билал Султанов сообщил местному бюро Report, что движение в направлении Хыналыг–Губа обеспечено. По его словам, полная очистка дороги от камней займёт ещё несколько дней.

