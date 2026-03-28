Азербайджанская саблистка взяла бронзу Кубке мира

Член женской сборной Азербайджана по фехтованию на саблях Полина Касперович завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира, проходящем в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщили в Федерации фехтования, завершив групповой этап в личных соревнованиях саблисток с 5 победами, азербайджанская спортсменка дошла до полуфинала и обеспечила себе бронзовую медаль.

Так, в плей-офф Касперович одержала победу над представительницей Узбекистана Самирой Шокировой (15:6), венесуэльской саблисткой Катериной Паредес Торрес (15:11), украинкой Алиной Комащук (15:14) и испанкой Арасели Наварро (15:13), пробившись в число восьми сильнейших. В поединке за выход в полуфинал саблистка одолела выступавшую в нейтральном статусе Анастасию Шорокову со счетом 15:10. В матче за выход в финал Касперович уступила болгарской фехтовальщице Йоане Илиевой со счетом 6:15.

Между тем Анна Башта, впервые выступавшая на международном турнире после длительной паузы, вызванной травмой, прекратила борьбу в основном этапе, а Сабина Керимова и Зарифа Гусейнова – на этапе переходного плей-офф.

В воскресенье в командных соревнованиях азербайджанские саблистки встретятся со сборной США в матче за выход в восьмерку сильнейших.