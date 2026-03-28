В Баку и Сумгайыте продолжаются работы по устранению последствий ливней - ВИДЕО

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются операции по ликвидации последствий, вызванных интенсивными дождями в Баку, Сумгайыте и на территории Абшеронского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в результате проведённых мероприятий в общей сложности 33 человека были эвакуированы в безопасные зоны.

В настоящее время спасатели продолжают эвакуацию граждан, нуждающихся в помощи, а также принимают другие необходимые меры безопасности.