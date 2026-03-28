Главы районных ИВ столицы продолжают осмотр пострадавших из-за ливней территорий Баку - ФОТО

В Баку коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с интенсивными дождями, продолжающимися уже второй день.

Как сообщает 1news.az, глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев выехал на место, где провёл осмотр и дал соответствующие поручения коммунальным и хозяйственным службам по устранению последствий непогоды.

Отметим, что из-за обильных осадков в ряде районов наблюдаются трудности с отводом воды через коллекторы.

С утра 27 марта Бакинская городская исполнительная власть, районные исполнительные органы столицы и другие коммунальные службы функционируют в усиленном режиме.

В связи со сложившейся ситуацией подразделения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку, районные службы и другие хозяйственные структуры проводят эвакуацию жителей, очистку ливневых решёток и принимают иные необходимые меры. Работы продолжаются в течение всего дня.