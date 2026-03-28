Водолазы МЧС нашли 5 человек, пропавших на территории Мингячевирского водохранилища

Найдены пять человек, пропавших три дня назад на территории Мингячевирского водохранилища.

Они были обнаружены в результате поисково-спасательной операции, проведенной Аранской водолазно-поисковой группой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все они являются жителями Агдашского района.

Отмечается, что пятеро мужчин отправились на водохранилище на рыбалку и из-за неблагоприятных погодных условий оказались в беспомощном положении.

В ходе поисковых мероприятий их обнаружили в акватории водохранилища на территории Гёранбойского района.

Все ранее пропавшие без вести живы. В настоящее время спасатели принимают меры по их эвакуации в безопасное место.

По данному факту проводится расследование.

Источник: Qafqazinfo