Водолазы МЧС нашли 5 человек, пропавших на территории Мингячевирского водохранилища
Найдены пять человек, пропавших три дня назад на территории Мингячевирского водохранилища.
Они были обнаружены в результате поисково-спасательной операции, проведенной Аранской водолазно-поисковой группой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все они являются жителями Агдашского района.
Отмечается, что пятеро мужчин отправились на водохранилище на рыбалку и из-за неблагоприятных погодных условий оказались в беспомощном положении.
В ходе поисковых мероприятий их обнаружили в акватории водохранилища на территории Гёранбойского района.
Все ранее пропавшие без вести живы. В настоящее время спасатели принимают меры по их эвакуации в безопасное место.
По данному факту проводится расследование.
Источник: Qafqazinfo
