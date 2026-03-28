МЧС сообщает об эвакуации 118 граждан в безопасную зону - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются работы по обеспечению безопасности на затопленных территориях, вызванных интенсивными дождями.

По данным ведомства, в результате проведённых мероприятий в безопасные зоны эвакуированы 118 человек, в том числе 25 детей.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий осуществляются силами войск гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Сумгайытского регионального центра.

18:27

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются работы по обеспечению безопасности на затопленных территориях, вызванных интенсивными дождями.

Как сообщает 1news.az, по данным ведомства, в результате проведённых мероприятий в безопасные зоны эвакуированы 84 человека, в том числе 20 детей.

В настоящее время работы в данном направлении продолжаются.

13:20

Силы МЧС продолжают принимать соответствующие меры безопасности на территориях, затопленных в результате интенсивных дождей.

По сообщению пресс-службы министерства, в результате принятых мер на территории городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района в безопасную зону было эвакуировано в общей сложности 42 гражданина, 8 из которых - несовершеннолетние.

В настоящее время силы МЧС продолжают эвакуацию нуждающихся в помощи граждан и проведение других необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.