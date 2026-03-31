Политика

В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

First News Media13:02 - Сегодня
В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

В Азербайджане семьям погибших при разминировании назначена президентская стипендия.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, членам семей саперов, погибших или скончавшихся в результате травм, полученных при несчастном случае во время разминирования, назначается стипендия Президента Азербайджанской Республики в размере 700 (семьсот) манатов в месяц.

Учрежденная стипендия Президента Азербайджанской Республики выплачивается следующим членам семьи сапера, погибшего или скончавшегося в результате травмы при несчастном случае во время разминирования, при этом сумма стипендии делится поровну между ними:

  • вдове (вдовцу), родителям;
  • детям, не достигшим 18 лет (а если они обучаются в профессиональных, средних специальных или высших учебных заведениях — до окончания обучения, но не более 23 лет), либо детям старше 18 лет с установленной инвалидностью;
  • братьям и сестрам, воспитывающимся в детских домах;
  • бабушке и дедушке в первую очередь, если нет других родственников.

Выплата осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для этого ведомства.

Учрежденная стипендия Президента Азербайджанской Республики распространяется также на членов семей разминировщиков, погибших или скончавшихся в результате травм при несчастных случаях во время разминирования до вступления в силу настоящего указа, и выплачивается за период после вступления указа в силу.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40