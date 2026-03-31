В Азербайджане подготовят двусторонние соглашения по трудовой миграции

В Азербайджане планируется подготовка двусторонних соглашений в сфере трудовой миграции.

Как сообщает Report, также предусматривается утверждение новых государственных стандартов в области охраны труда на основе международных норм.

По информации, этот процесс планируется завершить к июлю текущего года.

Кроме того, для защиты прав работников будут приняты меры по расширению функционала подсистемы "Труд и занятость".

В рамках программы самозанятости также планируется подготовить предложения по совершенствованию существующих или внедрению новых механизмов поддержки. Эти меры должны быть реализованы до конца года.

Ответственным за выполнение этих мер является Министерство труда и социальной защиты населения.