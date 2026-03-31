В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

First News Media13:40 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О патентах".

Как сообщает Trend, согласно документу, предусматривается упрощение процедур подачи заявки, регистрации, включая экспертизу заявки на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. В законе отмечается, что срок экспертизы (в настоящее время срок экспертизы составляет 12 месяцев) будет существенно сокращен.

Кроме того, для получения патентов на изобретения иностранные заявители смогут осуществлять ряд процедур напрямую, обратившись учреждение, определенное соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно документу, формируется правовая база для выплаты справедливого вознаграждения автору, создавшему изобретение, полезную модель или промышленный образец по служебному заданию работодателя. Так, автор изобретения сможет получать не менее 50% от оставшейся суммы дохода от патента после вычета расходов работодателя на получение и поддержание патента до даты получения дохода.

Изменения также направлены на приведение законодательства в сфере промышленной собственности, охватывающего изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и географические указания, в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации.
Закон:

  • повысит активность в области изобретательства и патентования в стране;
  • упростит процедуры получения патента, а срок экспертизы значительно сократится;
  • существенно увеличит размер вознаграждения автору изобретения, что положительно скажется не только на социально-материальном положении автора, но и на росте числа изобретений, применимых в промышленности;
  • улучшит показатели страны в международных рейтингах по Глобальному индексу инноваций;
  • приведет к дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
