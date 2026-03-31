Подготавливается Красная книга Карабаха

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах при координационной деятельности Отделения биологии и медицинских наук Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) проводятся исследования в области биоразнообразия.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в НАНА, в ходе экспедиций и мониторинга систематически изучаются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, почвенные и водные ресурсы, а также текущее состояние экосистем.

В рамках исследований ведется работа по подготовке Красной книги Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В подготовленный на начальном этапе Институтом ботаники Министерства науки и образования Справочник редких и находящихся под угрозой исчезновения видах Карабаха вошла информация и фотографии встречающихся в Карабахе 87 видов, принадлежащих к 41 семейству. В то же время помимо примерно 60 видов растений, включенных в 3-е издание существующей Красной книги Азербайджанской Республики, в Красную книгу Карабаха планируется включить около 120 новых видов растений.

Кроме того, на основе экспедиций и собранных гербариев было подготовлено и опубликовано фундаментальное научное издание под названием «Флора Карабаха». Издание содержит цветные фотографии и научные описания более 2000 высших растений, свыше 400 видов грибов, 300 реликтовых и эндемичных растений, включая 91 редкий вид. В книге приводятся ботанические характеристики и иллюстрации высших растений, грибов, мхов и лишайников Карабаха.

Все перечисленные работы являются одним из реальных результатов концепции «Великого возвращения науки» в Карабах и служат обеспечению экологической безопасности и устойчивого развития региона на научной основе.