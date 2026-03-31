Глава Кабмина Кыргызстана совершит визит в Азербайджан

Председатель Кабинета министров Кыргызстана - руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев 1-2 апреля совершит рабочий визит в Азербайджан.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина Кыргызстана.

В рамках визита А.Касымалиев примет участие во втором заседании глав правительств/вице-президентов государств-членов Организации тюркских государств.

Отмечается, что также он встретится с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.