Пашинян и новый глава наблюдательной миссии ЕС обсудили мирный процесс с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил мирный процесс с Азербайджаном с новой главой гражданской миссии ЕС Сату Койву, сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

«Собеседники коснулись установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также вопросов, связанных с обеспечением стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

Отметим, что Совет ЕС назначил Сату Койву (офицера финской полиции) главой миссии наблюдателей ЕС в Армении в феврале. На этом посту она сменила Маркуса Риттера. Ранее Койву работала в миссиях ООН и ЕС в Палестине, Руанде, Намибии и Кипре.

Напомним, что долгосрочная миссия ЕС разместилась в Армении с 20 февраля 2023 года сроком на 2 года и изначально состояла из 100 человек. В декабре 2023 года ЕС объявил о расширении миссии до 209 человек (вместо прежних 138). В марте 2024 года парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС. Это соглашение предоставляет наблюдателям иммунитет и льготы, включая неприкосновенность от задержания и ареста. Совет ЕС в конце января 2025 г. принял решение о продлении мандата миссии Европейского союза в Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года.

