Евровидение расширяется: объявлен запуск конкурса в Азии

Международный конкурс Eurovision Song Contest расширяет свою географию, впервые в истории будет запущена отдельная версия проекта для стран Азии.

Инициатива знаменует собой новый этап в развитии одного из самых узнаваемых музыкальных брендов в мире.

На данный момент участие подтвердили вещатели из десяти государств региона, среди которых Южная Корея, Таиланд и Филиппины. Как уточняется на официальных ресурсах проекта, список стран-участниц остаётся открытым и может быть дополнен в ближайшее время.

Формат конкурса будет следовать классической модели, на первом этапе каждая страна проведёт собственный национальный отбор, после чего победители встретятся в финале. Решающий концерт состоится в Бангкоке и будет транслироваться в прямом эфире 14 ноября.

Запуск азиатской версии приурочен к важной дате, в 2026 году Eurovision Song Contest отметит 70-летие. По словам директора конкурса Мартина Грина, выбор Азии в качестве нового направления был обусловлен культурным разнообразием региона и его значительным творческим потенциалом.

Интересно, что новый проект не будет использовать прямое название «AsiaVision», что отличает его от ожидаемой логики брендинга. Тем не менее, сама идея уже вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где пользователи активно поддерживают потенциальных участников от своих стран.

Попытки адаптировать формат за пределами Европы предпринимались и ранее. В частности, в 2022 году был запущен американский аналог конкурса с участием всех 50 штатов США. Несмотря на звёздный состав ведущих, включая Snoop Dogg и Kelly Clarkson, проект не смог добиться устойчивых рейтингов и был закрыт после первого сезона.

Организаторы рассчитывают, что в Азии формат окажется более востребованным. Регион, обладающий мощной музыкальной индустрией и широкой аудиторией, рассматривается как перспективная площадка для дальнейшего развития конкурса.

Источник: BBC