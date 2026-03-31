First News Media09:12 - Сегодня
Трансферный перекресток: судьба игроков «Карабаха» в конце сезона - ФОТО

Еврокубковый сезон 2025-2026 надолго войдет в историю азербайджанского футбола. Это связано с громким выступлением «Карабаха» в Лиге Чемпионов УЕФА, где клуб сумел дойти до стадии плей-офф.

Увы, но, все когда-нибудь заканчивается. Также, как закончится и этот сезон, в котором, кстати, все еще открыт вопрос о чемпионстве в национальной лиге, где все складывается не на руку агдамцам. Это может означать то, что мы не увидим «Карабах» в новом сезоне Лиги Чемпионов. В футболе есть традиция. И называется она трансферное окно. Для кого-то это окно в Европу, как в известном стихотворении «Медный всадник». Но, природою ли суждено пробурить это окно или завершающимися контрактами и интересом со стороны других клубов?

Конечно же, нам всем хочется, чтобы агдамское чудо в Лиге Чемпионов продолжалось, а игроки остались в команде. Но, возьмем в расчет реалии. Кто из игроков может покинуть команду летом, а кто еще раньше? Говорить мы будем прежде всего о предложениях и вариантах, а не о цифрах, характеризующих трансферную стоимость игроков, которая существенно выросла благодаря этому сезону.

В ближайшие дни станет известно, куда уйдет польский голкипер Матеуш Кохальски. Стороны пришли к решению не продлевать контракт. Своим успешным выступлением в рамке «скакунов» он по праву заслужил вызов в сборную Польши, куда и получил приглашение. Он играл за "Карабах" с августа 2024 года, став за это время настоящим любимцем азербайджанской публики. Матеуш не согласился на выступление в американской лиге MLS, заявив накануне, что его главной целью является «Туманный альбион».

МАТЕУШ КОХАЛЬСКИ

ГОЛКИПЕР ФК «КАРАБАХ»

"Я намерен играть в еврокубках. Меня интересуют клубы, которые выступают здесь. По этой причине я отклонил возможность перехода в MLS. Я не знаю, где буду играть, потому что на это повлияет ряд факторов. Моя мечта - английская Премьер-лига. Однако я не перейду в команду, где буду запасным вратарем. Я хочу играть и быть первым. Меня интересует только это".

Вероятнее всего, покинет команду и другой голкипер Фабиан Бунтич. Он получал трансферные предложения из первой лиги Чехии и второй лиги Португалии. Тут еще имеет место договоренность с «Карабахом». Его контракт действует до лета 2027 года.

Если говорить об игроках, которые уже недавно покинули команду, то это нападающий Нариман Ахундзаде и ивуарский полузащитник Крис Куаку. О трансфере Наримана было известно на всю страну. Он стал игроком американского клуба "Коламбус Крю и уже появляется там на поле. Говоря о его переходе в команду из-за океана, Гурбан Гурбанов отмечал, что такой шаг может пойти на пользу игроку, чтобы тот восстановился и вновь нашел свою игру.

Что касается Криса Куаку, то 26-летний футболист перешел в этом месяце в норвежский клуб «Сарпсборг 04». Выступая в составе агдамцев, Крис не был игроком основы. Хотя и принял участие в Лиге Чемпионов УЕФА. Перед матчем против «Ньюкасла» его в заявке главного клубного турнира Европы сменил восстановившийся после травмы Кади.

Накануне в прессу просочилась новость о том, кто клуб готов расстаться с еще одним легионером, а именно, с Дани Болтом. Скорее всего, это случится летом, хотя контракт с бразильским крайним защитником рассчитан до середины 2028 года. Может покинуть команду по окончании текущего сезона и защитник Сами Ммаэ, принадлежащий хорватскому клубу «Динамо».

В начале марта стало известно, что завершит выступление в команде Леандро Андраде. Сообщалось что атакующий полузащитник проинформировал руководство команды о таком решении. В его планах сейчас начать новую главу в своей игровой карьере, хотя контракт его истекает только летом следующего года. Он является одним из самых дорогих игроков команды. В этом сезоне в цикле Лиги Чемпионов Леандро забил 6 мячей, три из которых были в квалификации, а три в основном этапе. Андраде поражал ворота «Бенфики», «Атлетика» из Бильбао и «Челси».

Истекают к лету контракты азербайджанских футболистов «Карабаха» Эльвина Джафаргулиева, Торала Байрамова, Аббаса Гусейнова, Бадави Гусейнова и Шахруддина Магомедалиева. Ранее ходили слухи о завершении карьеры Бадави Гусейнова, которые он сам же опроверг. Велика вероятность продления контракта с Шахруддином. Эльвином же интересовались разные клубы, включая команды французской Лиги 1. Ответ на этот вопрос мы, вероятно, получим ближе к концу сезона.

Что касается Торала Байрамова, то в прошлом году им интересовались польские клубы, а ныне он интересен командам из MLS, Турции и Кипра. Может Торал и остаться в случае нового соглашения.

​Благодаря своей хорошей игре на международной арене, получил зимой ряд предложений 24-летний ганский атакующий полузащитник Эммануэль Аддаи, контракт которого истекает к лету. Потому, велика вероятность его ухода в качестве свободного агента. В состав агамцев он перешел летом 2024 года из испанского «Алькоркона».

Ходило много слухов о Камило Дуране. Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо вызвал его в национальную команду, но в списке приглашённых игроков на нынешние матчи национальных сборных полузащитника почему-то не оказалось. Если говорить об интересе к игроку со стороны других клубов, то он, естественно имеется. Игрок стал лучшим бомбардиром команды в финальной части Лиги Чемпионов, где отправил в ворота соперников пять мячей и совершил 4 ассиста.

Контракт «скакунов» с Марко Янковичем рассчитан до лета 2027 года. Однажды в интервью черногорский полузащитник заявил о том, что хочет покинуть «Карабах» победителем, в великолепном стиле, а не в сложной ситуации. Тут также появляется масса вопросов. О внимании к Педро Бикальо мы слышали еще во время зимнего перерыва. Тогда к нему проявляли интерес в Бразилии. В любом случае слухи еще не говорят о том, что тот или иной футболист может покинуть клуб. Интерес к игрокам «Карабаха» весьма большой, но, это – итог успешного выступления в Лиге Чемпионов. Ведь мы все этого так долго ждали. Получается своеобразная «палка о двух концах». Успехи всегда прямо пропорциональны интересу, что и выливается в разговоры о повышенном внимании. В любом случае все покажет время, нам лишь остается наблюдать за текущей ситуацией и верить, что вне зависимости от ухода тех или иных игроков, команда будет продолжать давать бой соперникам с мировым уровнем, к чему мы так яростно привыкли.

Эмин Ахмедов

