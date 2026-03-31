В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
- Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
- Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
- Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
- Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Первая Приозeрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Короглу";
- Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;
- Проспект Бабека - в направлении центра;
- Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
- Сабунчи-Забратское шоссе - в направлении станции метро "Короглу"
