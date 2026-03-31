Общество

Сервис ABB-eSIM запущен!

First News Media10:00 - Сегодня
В рамках нового этапа стратегического развития Банк ABB расширяет экосистему lifestyle-банкинга, предлагая путешественникам удобные сервисы на одной платформе.

До настоящего времени Банк уже сделал доступными в приложении ABB mobile такие сервисы, как туристическое страхование, поддержка при подаче на визу, получение выписок и справок, а также использование карт ABB AZAL Miles, позволяющих накапливать мили за путешествия.

Теперь у Банка ABB есть еще одна важная новость для любителей путешествий. В мобильном приложении запущен сервис ABB-eSIM. Благодаря этому проблема доступа к интернету во время зарубежных поездок остается в прошлом. Каждый пользователь приложения ABB mobile, находясь за пределами страны, может выбрать подходящий пакет ABB-eSIM и легко подключиться к интернету.

ABB-eSIM позволяет пользоваться услугами без физической SIM-карты, подключаться к надежному интернету в разных странах, осуществлять покупки и платежи прямо в приложении, а также удобно управлять и отслеживать выбранные пакеты.

Отметим, что eSIM (embedded SIM) — это виртуальная SIM-карта, заменяющая физическую. Она загружается во внутреннюю память мобильного устройства и после активации позволяет пользоваться сетью мобильного оператора.

eSIM имеет множество преимуществ для путешественников. Прежде всего, отпадает необходимость менять физическую SIM-карту. С eSIM можно подключаться к сетям различных мобильных операторов в разных странах. В отличие от роуминга, пакеты eSIM позволяют выбирать более выгодные тарифы.

С помощью приложения ABB mobile пользователи могут получить сервис ABB-eSIM прямо в приложении без замены физической SIM-карты, мгновенно активировать его и пользоваться стабильным интернетом за границей. Активация eSIM очень проста — достаточно отсканировать QR-код.

Одним из преимуществ сервиса ABB-eSIM является также то, что при его подключении через ABB mobile не применяется НДС в размере 18%. Это означает дополнительную экономию для пользователей.

Банк ABB продолжит развивать концепцию объединения сервисов для путешествий на одной платформе, реализуя новые проекты.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

На правах рекламы

