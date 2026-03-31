В Азербайджане введены в эксплуатацию новые военные объекты - ФОТО

Руководящий состав Министерства обороны Азербайджана принял участие в открытии административных зданий Инженерно-сапёрного центра Инженерных войск, Управления психологического обеспечения, Бакинского военного центра психологического здоровья и Юридического управления.

Кроме того, руководство Министерства обороны ознакомилось с работами, проводимыми в Бакинском военном колледже, действующем в подчинении Национального университета обороны, и в отделении Скорой медицинской помощи Главного клинического госпиталя Министерства обороны.

В нововведённом в эксплуатацию Инженерно-сапёрном центре установлены современные симуляционные системы, предназначенные для подготовки младших специалистов и проведения разминирования территорий.

Ознакомившись с условиями, созданными на территории центра, руководящий состав посетил пожарное депо, караульное помещение, автопарк, склады инженерных боеприпасов, военно-технического имущества, ракетно-артиллерийского оружия, а также склады с боеприпасами и вещевым имуществом. Был проведен смотр учебных мест, используемых в процессе боевой подготовки на полигоне Инженерных войск.

Кроме того, руководящему составу были продемонстрированы инженерные средства вооружения и современное механизированное оборудование для разминирования, приобретённые в целях укрепления материально-технической базы центра. Была предоставлена подробная информация о тактико-технических характеристиках этих средств и возможностях их применения.

В рамках штатно-структурных реформ, направленных на поддержание высокого уровня психологической подготовки личного состава Азербайджанской Армии, были введены в эксплуатацию капитально отремонтированные административные здания новосозданного Управления психологического обеспечения и Бакинского военного центра психологического здоровья.

При обустройстве центра были учтены специфические требования психологической службы, созданы специальные терапевтические кабинеты для повышения психологической устойчивости личного состава и восстановления после посттравматических состояний, а также рабочие помещения для подготовки военных психологов и ведения методической документации.

Центр, являющийся первым подобным учреждением в регионе и предусматривающий совместную деятельность военных и гражданских психологов, будет способствовать сохранению и развитию психологического благополучия военнослужащих Азербайджанской армии и членов их семей.

В центре предусмотрено предоставление необходимых услуг для индивидуальной и групповой психотерапии, психологической диагностики, консультаций, посттравматической и стрессовой реабилитации, а также поддержки психологического развития детей и подростков.

Затем руководство Министерства обороны приняло участие в открытии административного здания Юридического управления. Руководству было сообщено о том, что Юридическое управление является структурой, регулирующей различные военные юридические вопросы и действующей в соответствии с законодательством в сфере обороны.

Управление предоставляет юридические консультации личному составу Азербайджанской Армии, занимается противодействием военным преступлениям, а также регулирует вопросы международного права. Основная цель деятельности Юридического управления − юридическая поддержка действий войск и сил, подчинённых Министерству обороны, и обеспечение соблюдения действующего законодательства.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40