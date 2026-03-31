Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забыт - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети X.
"В эти полные скорби дни, вошедшие в историю как черное пятно, тысячи невинных азербайджанцев были безжалостно убиты армянскими вооруженными отрядами. Мы не забыли, не забудем и не дадим забыть геноцид, совершенный против наших братьев!", - говорится в публикации.
Azerbaycan Türklerinin Soykırım Günü
🗓️ 31 Mart 1918
Tarihe kara bir leke olarak geçen bu acı dolu günlerde; Ermeni çeteler tarafından binlerce masum Azerbaycan Türkü acımasızca katledildi.
Kardeşlerimize yönelik soykırımı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!… pic.twitter.com/jVcAxpTDDg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2026