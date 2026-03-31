Посольство Словакии в Баку почтило память жертв геноцида азербайджанцев - ФОТО
Посольство Словакии в Баку почтило память жертв трагических событий марта 1918 года в Азербайджане.
Как передает 1news.az, соответствующей публикацией дипломатическое представительство поделилось в соцсети X.
"Сегодня, 31 марта, мы вспоминаем жертв трагических событий 1918 года в Азербайджане. Почитание их памяти напоминает нам о важности примирения, уважения и прочного мира в регионе",- говорится в публикации.
Отметим, что в Азербайджане 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев. 108 лет назад в результате геноцида, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками, было убито около 12 тысяч азербайджанцев, десятки тысяч пропали без вести.
The Embassy of Slovakia in Baku commemorates the victims of the tragic events of March 1918 in Azerbaijan.🕯 #Remembrance pic.twitter.com/drgTMQ3ltv — Embassy of Slovakia in Azerbaijan (@SKEmbBaku) March 31, 2026