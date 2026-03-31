Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3146 человек - ФОТО

Эвакуация граждан как Азербайджана, так и других стран из Ирана продолжается.

По данным Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 31 марта из Ирана в общей сложности было эвакуировано 3146 человек, представляющих различные страны.

Среди эвакуированных 728 граждан Китая, 551 гражданин Азербайджана, 351 гражданин России, 198 граждан Бангладеш, 196 граждан Индии, 187 граждан Таджикистана, 148 граждан Пакистана, 84 гражданина Омана, 68 граждан Индонезии, 61 гражданин Ирана, 55 граждан Алжира, 44 гражданина Италии, 26 граждан Испании, 25 граждан Канады, 24 гражданина Германии, 19 граждан Франции, 19 граждан Грузии, 18 граждан Саудовской Аравии, 18 граждан Японии, 16 граждан Узбекистана, 16 граждан Бахрейна, 14 граждан Швейцарии, 14 граждан Польши, 13 граждан Нигерии, 13 граждан Казахстана, 12 граждан Венгрии, 11 граждан Мексики, 11 граждан США, 11 граждан Беларуси, 10 граждан Великобритании, 10 граждан Болгарии, 10 граждан Демократической Республики Конго, 9 граждан Бразилии, 8 граждан Судана, 7 граждан Венесуэлы через Азербайджан.

Кроме того, в списке указаны по 6 граждан ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии; по 5 граждан Турции, Финляндии, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама и Кыргызстана; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов.

Также эвакуированы по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра и Словении; а по 1 гражданину – Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

