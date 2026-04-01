Сборная Турции обыграла Косово и вышла на чемпионат мира ФИФА 2026
31 марта завершился финальный стыковой матч Пути С за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Косова и Турции.
Игра проходила на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. Победу одержали турецкие футболисты со счётом 1:0. Таким образом, команда Турции обеспечила себе участие в ЧМ-2026.
Единственный гол на 53-й минуте забил нападающий Керем Актюркоглу с передачи Оркуна Кёкчю.
На стадии полуфинала сборная Косова прошла Словакию (4:3). Турецкая национальная команда победила Румынию со счётом 1:0.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
