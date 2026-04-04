Эвакуация граждан Азербайджана из Ирана продолжается

Несмотря на то, что посольство Азербайджана в Иране закрыто из-за кризисной ситуации, эвакуация граждан продолжается.

Об этом AПA сообщил начальник Консульского управления Министерства иностранных дел Эмиль Сафаров.

По его словам, к настоящему времени в Азербайджан эвакуированы сотни граждан.

«В настоящее время сохраняется кризисная ситуация. В связи с этим посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было эвакуировано в Азербайджан. Однако мы по мере возможностей продолжаем оказывать консульские услуги нашим гражданам в Иране. Мы обеспечили выезд из Ирана сотен граждан Азербайджана. В случае поступления обращений в министерство, они рассматриваются и удовлетворяются. В настоящее время принимаются необходимые меры для эвакуации наших граждан из Ирана. Рассматриваются обращения как из Ирана, так и от проживающих в Азербайджане родственников граждан, находящихся в Иране», — отметил представитель министерства.