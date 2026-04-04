Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел совещание по ликвидации последствий сильных дождей и селевых потоков, затронувших ряд регионов страны.

Как сообщили в Кабинете министров, в заседании приняли участие руководители ряда центральных, городских и районных органов исполнительной власти.

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с устранением последствий интенсивных осадков и селевых потоков, произошедших 26–28 марта и наиболее серьезно затронувших ряд городов и районов.

По итогам обсуждений соответствующим центральным и местным органам исполнительной власти даны необходимые поручения.

