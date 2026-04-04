Гуманитарная помощь Азербайджана достигла границы с Ираном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Третья по счету партия гуманитарной помощи Азербайджана Ирану общим весом 200 тонн достигла азербайджано-иранской границы.

Грузовики с гуманитарной помощью отправятся в Иран через пограничный пункт "Южная Астара".

09:30

Азербайджан сегодня направляет в Иран очередную партию гуманитарной помощи для обеспечения текущих потребностей населения дружественной и соседней страны.

Решение об отправке помощи принято по итогам телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

В гуманитарный груз входят различные продовольственные товары, лекарственные средства и медицинские принадлежности общим объемом 200 тонн.

Из них 190 тонн составляют продовольствие и пищевые продукты, 7 тонн - лекарственные средства, еще 3 тонны - медицинские принадлежности.

Гуманитарная помощь отправляется 10 грузовыми автомобилями.