МИД Азербайджана призвал усилить поддержку жертвам мин

Азербайджан подтвердил приверженность устранению тяжелых гуманитарных последствий мин.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании.

Отмечается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять серьезную угрозу жизни людей, препятствуют восстановительным работам и мешают безопасному возвращению вынужденных переселенцев.

Азербайджан остается одной из стран, наиболее пострадавших от минного загрязнения.

В ведомстве призвали международное сообщество усилить поддержку усилий по гуманитарному разминированию и помощи жертвам мин.

Подчеркивается, что будущее без мин является необходимым условием для устойчивого мира, развития и обеспечения безопасности людей.

