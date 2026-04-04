Конвенция SportAccord в Баку перенесена из-за региональной напряжённости

Международная организация SportAccord объявила о переносе своей конвенции, которая должна была пройти в мае в Баку.

Решение принято для обеспечения «наилучших условий» для участников и принимающей стороны на фоне растущей напряжённости в регионе.

Как отметили в организации, мероприятие, запланированное на 24–28 мая, будет проведено в столице Азербайджана в новые сроки, которые объявят позднее. Конвенция традиционно собирает лидеров олимпийского движения, международных федераций и представителей городов, претендующих на проведение крупных соревнований.

Источник: Minval