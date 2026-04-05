Азербайджанские гимнастки завершили турнир AGF Trophy с 6 медалями

В Баку завершился международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.

Азербайджанские гимнасты завершили соревнования 6 медалями: 1 золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми.

Так, Говхар Ибрагимова завоевала бронзовую медаль в программе с лентой. Она также добилась аналогичного успеха в упражнениях с обручем.

Фидан Гурбанлы завоевала серебряную медаль в программе с мячом.

Другая спортсменка Азаде Атакишиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета в программе с лентой. В упражнениях с лентой она заняла второе место.

Накануне наши гимнастки удостоились серебряной медали в командном зачете.

В турнире вели борьбу гимнастки из 15 стран.

