От Белого дома до Баку: грандиозный месяц UFC - ФОТО

В предстоящий уик-энд UFC проведет исторический турнир UFC Freedom 250 на территории Белого дома.

Как передает 1news.az, 14 июня (по бакинскому времени 15 июня, 04:00) в Вашингтоне (США) пройдет уникальное спортивное событие, приуроченное к 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки.

В рамках турнира запланировано семь поединков. Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между действующим чемпионом Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гейджи. В соглавном событии турнира Алекс Перейра и Сирил Ган встретятся в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

В настоящее время UFC завершает последние приготовления к одному из самых знаковых мероприятий в своей истории. Турнир станет первым профессиональным спортивным событием, которое пройдет на территории официальной резиденции президента США.

Проведение турнира на территории Белого дома подчеркивает масштабы развития UFC, которая превратилась из спортивного проекта в один из самых узнаваемых мировых брендов в индустрии спорта и развлечений. Турнир UFC Freedom 250 станет одним из самых масштабных и обсуждаемых событий за всю историю организации и привлечет внимание миллионов зрителей по всему миру.

Пока внимание мировой спортивной общественности приковано к историческому турниру в Вашингтоне, Баку готовится принять второй в своей истории турнир UFC Fight Night. В Азербайджане любителей смешанных единоборств ожидает еще один яркий вечер боев под эгидой UFC.

Уже 27 июня Баку вновь окажется в центре внимания мирового сообщества смешанных единоборств. UFC Fight Night Baku объединит звезд мирового MMA, а тысячи болельщиков со всего мира приедут в азербайджанскую столицу, чтобы увидеть незабываемое шоу и стать частью одного из главных спортивных событий лета.

Азербайджан остается единственной страной Южного Кавказа и пространства СНГ, принимающей турниры UFC. Между UFC и азербайджанской стороной действует соглашение о проведении турниров организации в Баку до 2028 года включительно.