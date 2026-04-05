С начала вооруженного конфликта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 297 человек

В период с 28 февраля, 08:00 часов, по 4 апреля, 10:00 часов из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 3 297 человек

Сообщается, что 572 из эвакуированных - граждане Азербайджана.

В то же время были эвакуированы 730 граждан Китая, 354 - России, 198 - Бангладеш, 189 - Таджикистана, 151 - Пакистана, 238 - Индии, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 134 - Ирана, 44 - Италии, 57 - Алжира, 26 - Испании, 25 - Германии, 25 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Японии, 19 - Грузии, 16 - Узбекистана, 14 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Нигерии, 12 - Венгрии, 16 - Бахрейна, 13 - Казахстана, 11 - Мексики, 13 - США, 11 - Беларуси, а также по 10 граждан Великобритании, Болгарии и Демократической Республики Конго.

Кроме того, были эвакуированы 9 граждан Бразилии, 8 - Судана, 7 - Венесуэлы, а также по 6 граждан Финляндии, Румынии, Чехии, Словакии, Бельгии и Объединённых Арабских Эмиратов.

