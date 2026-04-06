NourNews: Страны обяжут платить за безопасный проход через Ормузский пролив

Все без исключения страны будут обязаны уплачивать «сборы за безопасность» для беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское агентство NourNews со ссылкой на источник.

«Выдача разрешений на безопасный проход через пролив для дружественных стран будет осуществляться исключительно при условии оплаты сборов за обеспечение безопасности, и ни одна страна не будет исключением», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в рамках стратегии страны по частичному возмещению ущерба от агрессии противника за счет взимания сборов за безопасность в Ормузском проливе реализация нового протокола будет строго применяться ко всем невраждебным странам, включая дружественные государства.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, если к 6 апреля не будет открыт Ормузский пролив.