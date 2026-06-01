Пашинян и Путин обсудили текущие вопросы двусторонней и многосторонней повестки - ОБНОВЛЕНО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили текущие вопросы двусторонней и многосторонней повестки.
Как сообщает пресс-служба правительства РА, Пашинян выразил благодарность президенту РФ за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разночтения, за дружественный тон и поддержку.
Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения и передал свои пожелания. Пашинян поблагодарил Путина за звонок и поздравления.
Собеседники договорились продолжить обсуждение в ближайшее удобное время в формате личной встречи.
Источник: Новости-Армения
13:27
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора президент Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, - отмечается в сообщении.