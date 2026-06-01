Взвешенная внешняя политика открыла Армении доступ к мировому рынку вооружений, утверждает Пашинян

Уравновешенный внешнеполитический курс Армении позволил республике получить полноценный доступ к международным рынкам вооружений и критически важным технологиям, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, диверсификация оборонной сферы и выстраивание нового баланса сил должны происходить максимально плавно и обдуманно, чтобы процессы оставались управляемыми и не провоцировали жестких ответных мер со стороны других геополитических игроков.

В качестве главного практического результата такой дипломатии Пашинян привел военный парад, прошедший в Ереване 28 мая, где была продемонстрирована военная техника производства семи государств, а также образцы вооружения, созданные военно-промышленным комплексом самой Армении. Премьер-министр особо подчеркнул, что интеграция передовых технологий в отечественное оборонное производство стала возможной благодаря тонкой дипломатической работе. Важнейшую роль в получении экспортных лицензий и внедрении этих технологий сыграло установление стратегического партнерства с США, которое, по заявлению Пашиняна, уже принесло свои ощутимые плоды.