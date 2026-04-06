В Тбилиси состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО

6 апреля в столице Грузии Тбилиси состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Грузии Михеил Кавелашвили встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.

Президенты обошли строй почетного караула.