В Тбилиси состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО
6 апреля в столице Грузии Тбилиси состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Грузии Михеил Кавелашвили встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.
Президенты обошли строй почетного караула.
