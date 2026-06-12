Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо российскому коллеге Владимиру Путину по случаю государственного праздника - Дня России.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.

«Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией опираются на многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, объединяющие наши народы. С удовлетворением отмечу активное развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Убежден, что наши совместные усилия будут и впредь способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений, многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества во благо наших дружественных стран и народов», - говорится в письме.