В Баку таксист ударил посигналившего ему водителя автобуса - ВИДЕО

В Баку произошёл инцидент с участием водителей автобуса и такси.

По информации Qafqazinfo, водитель ООО «Bakubus» просигналил такси, остановившемуся в зоне посадки и высадки пассажиров. Это вызвало агрессивную реакцию со стороны водителя автомобиля марки BYD: он вышел из машины и напал на водителя автобуса, ударив его кулаком.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по данному факту проводится проверка. По словам сотрудника пресс-службы МВД, лейтенанта полиции Эльбруса Ибрагимова, правоохранительные органы изучают распространившиеся видеокадры и устанавливают все обстоятельства произошедшего.