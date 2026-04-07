Сборная Азербайджана по боксу завоевала на турнире в Баку 21 медаль

В Баку определились победители традиционного международного турнира по боксу «Великий Шелковый путь» среди мужчин и женщин. В шестидневном соревновании приняли участие 126 мастеров кожаной перчатки из 10 стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, турнир, организованный в Центре бокса, стал успешным для сборной Азербайджана. В финальном поединке Субхан Мамедов (50 кг) встретился с товарищем по команде Билалхабаши Назаровым. Бой завершился победой чемпиона мира со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28).

Затем состоялись еще 3 финальные азербайджанские дуэли. Амин Мамедзаде (55 кг), победив Зелимхана Сулейманова, завоевал золотую медаль. Поединки Тайфура Алиева (60 кг)-Мухаммедали Аширалиева и Малика Гасанова (65 кг)-Заура Гахраманова завершились в пользу первых.

В весовой категории 90 кг Сурет Гараев одержал победу над Джошуа Хескеном (Австралия) - 3:2 (30:27, 28:29, 28:29, 29:28, 29:28). Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) также продолжил успех своих товарищей по команде. Он победил еще одного представителя Зеленого континента Александра Шауя со счетом 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 30:27, 27:30).

Другие наши боксеры Сеид Сеидов (80 кг) завоевал серебряную медаль, а Зидан Гунбатов (55 кг), Мухаммедали Гасымзаде (60 кг), Сархaн Алиев (70 кг), Саидджамшид Джафаров, Расим Чобанлы (оба - 75 кг), Гасан Османлы (80 кг), Мурад Аллахвердиев (85 кг), Сабухи Ализаде (+90 кг), Гюнель Рагимова (51 кг) и Эмили Рзаева (65 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Таким образом, наша сборная с 21 медалью (6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых) заняла первое место в общекомандном зачете и завоевала Кубок «Великий Шелковый путь». Второе место занял Казахстан (3-5-7), тройку замкнула Турция (3-0-3).

Лучшим боксером турнира был признан Бакберген Алиаскаров (Казахстан), а Рашид Бенаича (Алжир) удостоен звания лучшего судьи.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
