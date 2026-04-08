Вэнс предостерег Иран от «недобросовестного ведения переговоров» с США

Соединенные Штаты ждут от Ирана добросовестного участия в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил, выступая в Будапеште, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Если Иран готов добросовестно работать с нами, я думаю, мы сможем достичь соглашения. Если они будут лгать, если они будут обманывать, если они будут пытаться сорвать даже то хрупкое перемирие, которое мы установили, то им не повезет, потому что президент [США] также показал, что у нас по-прежнему есть очевидные военные и дипломатические рычаги, и, что самое важное, у нас есть исключительные экономические рычаги», - сказал Вэнс.

Вместе с тем вице-президент США отметил, что американский лидер Дональд Трамп распорядился «не использовать эти средства (военные и экономические – ред.)». «Он сказал нам сесть за стол переговоров. Но если Иран не поступит точно так же, они поймут, что с президентом Соединенных Штатов не стоит шутить. Он нетерпелив в достижении прогресса. Он сказал нам вести переговоры в духе доброй воли, и я думаю, что если они (Иран – ред.) будут вести добросовестные переговоры, мы сможем достичь соглашения. Но это «если» с большой буквы, и в конечном итоге именно от Ирана зависит, как они будут вести переговоры. Я надеюсь, что они примут правильное решение», - подчеркнул Вэнс.

Источник: ТАСС