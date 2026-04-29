Из Турции в Баку экстрадирована экс-директор школы, обвиняемая в присвоении 69 тысяч манатов

First News Media19:30 - Сегодня
Бывший директор школы, находившаяся в международном розыске, экстрадирована из Турции в Азербайджан.

Как сообщили в Министерстве юстиции, 29 апреля при содействии ведомства и по линии Национального центрального бюро Интерпола была установлена и возвращена в страну гражданка Азербайджана Севиндж Алисафа гызы Гусейнова, ранее скрывавшаяся на территории Турции.

По данным следствия, с 2018 года она, злоупотребляя доверием граждан, под предлогом содействия в трудоустройстве и назначении на различные должности, мошенническим путём завладела денежными средствами на общую сумму около 69 тысяч манатов, причинив потерпевшим значительный ущерб.

Гусейновой предъявлены обвинения по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершённое неоднократно, с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба), а также 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Сотрудники Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Минюста доставили её из Антальи в Баку, после чего по решению суда она была помещена в следственный изолятор.

Отмечается, что ранее Севиндж Гусейнова занимала должность директора одной из столичных школ.

Актуально

Политика

Cостоялась очередная встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации ...

Мнение

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Политика

ЕС приветствовал встречу армяно-турецкой группы по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

Общество

Названа причина задержек посылок из Temu в Азербайджан 

Общество

Из Турции в Баку экстрадирована экс-директор школы, обвиняемая в присвоении 69 тысяч манатов

В Баку теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте иностранными банковскими картами

Государственная стратегия восстановления: как Азербайджан реагирует на природные угрозы

В Сабирабаде произошло ДТП, есть пострадавшие

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Каникулы сдвигаются, уроки - онлайн: В Баку меняют учебный график из-за WUF13

Малейка Аббасзаде: «Иностранный язык был включен в список предметов выпускного экзамена по настоянию Микаила Джаббарова»

В Азербайджане изменились правила приема учащихся в русский сектор

Арестован подросток, поджегший одноклассника в бакинской школе

Последние новости

Первая лига Азербайджана — соперник вынес травмированного игрока с поля на руках — ВИДЕО

Сегодня, 20:02

В Пентагоне раскрыли, сколько денег ушло на войну с Ираном

Сегодня, 19:45

Из Турции в Баку экстрадирована экс-директор школы, обвиняемая в присвоении 69 тысяч манатов

Сегодня, 19:30

ЕС приветствовал встречу армяно-турецкой группы по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

Сегодня, 19:10

Азербайджанские гребцы вернулись из Италии с двумя медалями

Сегодня, 18:50

Бизнес-круги Азербайджана и Армении обсудили развитие торговых отношений

Сегодня, 18:32

В Баку теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте иностранными банковскими картами

Сегодня, 18:25

Cостоялась очередная встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы. Подписан протокол

Сегодня, 18:05

Государственная стратегия восстановления: как Азербайджан реагирует на природные угрозы

Сегодня, 17:43

В школах искусств и музыкальных школах вводится сертификация педагогов

Сегодня, 17:29

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Международным союзом электросвязи

Сегодня, 17:28

В Сабирабаде произошло ДТП, есть пострадавшие

Сегодня, 17:15

В Баку задержаны воры, промышлявшие кражами из машин и хранившие метамфетамин

Сегодня, 17:06

Названа причина задержек посылок из Temu в Азербайджан 

Сегодня, 17:00

До +38°C: Обнародован прогноз погоды на май в Азербайджане 

Сегодня, 16:53

В МИД Ирана заявили, что война с США еще не окончена

Сегодня, 16:38

Стало известно о состоянии 14-летней девушки, отравившейся угарным газом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

AZAL направил молодых специалистов Национальной академии авиации на обучение в Европе

Сегодня, 15:55

Расходы ЕС на импорт топлива увеличились на 27 млрд евро за 60 дней

Сегодня, 15:42

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Сегодня, 15:38
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
