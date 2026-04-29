Из Турции в Баку экстрадирована экс-директор школы, обвиняемая в присвоении 69 тысяч манатов

Бывший директор школы, находившаяся в международном розыске, экстрадирована из Турции в Азербайджан.

Как сообщили в Министерстве юстиции, 29 апреля при содействии ведомства и по линии Национального центрального бюро Интерпола была установлена и возвращена в страну гражданка Азербайджана Севиндж Алисафа гызы Гусейнова, ранее скрывавшаяся на территории Турции.

По данным следствия, с 2018 года она, злоупотребляя доверием граждан, под предлогом содействия в трудоустройстве и назначении на различные должности, мошенническим путём завладела денежными средствами на общую сумму около 69 тысяч манатов, причинив потерпевшим значительный ущерб.

Гусейновой предъявлены обвинения по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершённое неоднократно, с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба), а также 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Сотрудники Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Минюста доставили её из Антальи в Баку, после чего по решению суда она была помещена в следственный изолятор.

Отмечается, что ранее Севиндж Гусейнова занимала должность директора одной из столичных школ.