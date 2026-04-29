Азербайджанцы мира запустили петицию в ответ на высказывания мэра Нью-Йорка

Предвзятые высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани в социальной сети X о так называемом геноциде армян 1915 года и об усилиях Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета вызвали резкую реакцию азербайджанской диаспоры по всему миру.

Как сообщает Report, по инициативе Азербайджано-американской молодежной федерации запущена петиция, направленная на объективное информирование мировой общественности и обеспечение беспристрастного подхода международных организаций к данному вопросу.

В петиции отмечается, что подобные предвзятые подходы вызывают обеспокоенность в период, когда США поддерживают мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и предпринимаются важные шаги в направлении нормализации отношений.

Также приводится оценка направленной в Карабах миссии ООН от 2 октября 2023 года, согласно которой случаев насилия в отношении мирного населения и фактов повреждения гражданской инфраструктуры на данных территориях выявлено не было.

В петиции отдельно указываются обстрелы городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны, включая Гянджу, Барду и Тертер, а также Ходжалинская трагедия 1992 года.

В петиции также содержится призыв к объективной позиции на основе Устава ООН, резолюций Совета Безопасности и норм международного права.

Присоединиться к петиции можно по ссылке:

https://shorturl.at/ZtUnS

Отмечается, что ряд стран, включая США, Канаду, Израиль, Великобританию и страны Европы, а также координационные советы диаспоры выступили с заявлениями против высказываний мэра и направили обращения президенту США Дональду Трампу и мэру Нью-Йорка Зохрану Кваме Мамдани.