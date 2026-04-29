Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие с Украиной на период Дня Победы

Президент России Владимир Путин сообщил своему коллеге из США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, и американский президент поддержал этот шаг, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Речь идет о паузе в боевых действиях в связи с 9 Мая.

Юрий Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа об этой инициативе по телефону, а разговор длился более полутора часов. По словам Ушакова, Путин также осудил попытку покушения на Трампа, поддержал продление режима прекращения огня в отношении Ирана и назвал опасной возможную наземную операцию США против Ирана.

Ушаков добавил, что Россия продолжит контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США, а также что Трамп считает близкой сделку, способную завершить конфликт на Украине.

Источник: Росбалт

