Великобритания аннулировала аккредитацию российского дипломата

Министерство иностранных дел Великобритании аннулировало аккредитацию российского дипломата.

Информацию об этом распространил МИД Великобритании.

В то же время посол России Андрей Келин был вызван в МИД.

Лондон принял это решение после того, как Россия выслала британского дипломата. В частности, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что усматривает в деятельности этого дипломата признаки разведывательной активности.

Британский МИД ранее осудил это решение Москвы, назвав его неприемлемым, и предупредил о возможности «жёсткого и адекватного ответа».