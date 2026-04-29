ЕС приветствовал встречу армяно-турецкой группы по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

Европейский союз приветствовал встречу в Карсе армяно-турецкой совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации железнодорожной линии Карс-Гюмри.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Евросоюза.

В нем отмечается, что устойчивый прогресс в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией отражает более широкую позитивную динамику в регионе, которая имеет ключевое значение для достижения долгосрочного мира и стабильности.

ЕС также выразил поддержку полной нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

В пресс-релизе подчеркивается, что запуск железнодорожной линии Карс-Гюмри будет способствовать укреплению региональной связности, что принесет практическую выгоду для всех стран и народов Южного Кавказа.

ЕС подтвердил приверженность развитию транспортной и экономической связности в регионе в рамках своей стратегии Global Gateway, программы межрегиональной связности и Транскаспийского транспортного коридора, где Армения и Турция играют важную роль.

Напомним, что встреча армяно-турецкой совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации железнодорожной линии Карс-Гюмри состоялась 28 апреля и была проведена в рамках договоренностей, достигнутых в процессе нормализации отношений между двумя странами.