В Пентагоне раскрыли, сколько денег ушло на войну с Ираном

США к настоящему моменту израсходовали около $25 млрд на проведение военной операции против Ирана, заявил исполняющий обязанности заместителя военного министра США по финансам Джулс Херст.

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса, передает Reuters.

К сегодняшнему дню мы тратим на операцию «Эпическая ярость» примерно $25 млрд, — сказал и. о. замглавы Пентагона.