В Москве обновлен 90-летний рекорд по высоте снежного покрова

Высота снежного покрова в Москве 29 апреля составила 7 см, что является новым суточным рекордом за последние 90 лет.

Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале в среду, 29 апреля.

Синоптик уточнил, что, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, за прошедшие сутки снежный покров в столице потерял ещe 3 см, сообщает 360.ru.

«Однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял 4 см и продержался 90 лет!» — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».