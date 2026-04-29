В ОАЭ конфисковывают имущество иранских граждан

Объединенные Арабские Эмираты(ОАЭ) начали конфискацию имущества иранских граждан, живущих в стране.

Об этом 29 апреля сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

«Правительство Эмиратов, которое во время «третьей навязанной войны» предоставляло свои территории и воздушные границы, поддерживая США и сионистский режим, продолжает свои враждебные действия и приступило к конфискации имущества иранских граждан, проживающих в Эмиратах», — сказано в публикации.

В заявлении отмечается, что поступают сообщения о задержании в ОАЭ группы иранских граждан, которые в дальнейшем отправлялись в тюрьмы посреди пустыни с тяжелыми условиями.

Как сказано в сообщении, ответных действий со стороны правительства или министерства иностранных дел, направленных на расследование и рассмотрение ситуации, не последовало. Уточняется, что беспокойство граждан Исламской Республики за рубежом растет, так же как и напряжение между двумя странами.