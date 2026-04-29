Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста Всемирному совету церквей

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генеральному секретарю Всемирного совета церквей Джерри Пиллаю в ответ на заявление организации от 23 апреля.

АЗЕРТАДЖ представляет текст письма:

«Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Передаю Вам мои искренние приветствия. Поводом для этого письма послужил ряд антиазербайджанских утверждений, содержащихся в заявлении Всемирного совета церквей от 23 апреля.

К сожалению, в указанном заявлении последние события в нашем регионе грубо искажены в отношении нашей страны, подобный подход неприемлем.

Во время наших контактов вы сами признавали, что армянские церкви регулярно пытаются оказывать на вас влияние. К прискорбию, складывается впечатление, что эти попытки начинают приносить свои «плоды», и Всемирный совет церквей используется как инструмент для распространения провокационной пропаганды, не соответствующей истине, подрывающей мирный процесс, а также для искусственного придания вопросу религиозной окраски.

В Совместном коммюнике, подписанном нами 8 февраля 1993 года в Монтрё при посредничестве Всемирного совета церквей с тогдашним Католикосом-Патриархом всех армян Вазгеном I, мы заявили: «Несмотря на отдельные попытки представить этот конфликт, приведший к пролитию крови невинных людей, как христианско-мусульманское противостояние, он не является религиозным конфликтом. Христиане-армяне и мусульмане-азербайджанцы и впредь должны жить в мире, во взаимном уважении и добрососедстве». В то время эта наша позиция была безоговорочно поддержана Всемирным советом церквей.

Позиция, проявленная Советом в тот период, а также посещение мест размещения наших беженцев и вынужденных переселенцев, оказанная им гуманитарная помощь были встречены гражданами нашей страны и верующими, пострадавшими от армянской агрессии, с чувством глубокой признательности и расценены как вклад в идеи мира, справедливости и межрелигиозного диалога.

С сожалением вынужден отметить, что в период Вашего руководства Всемирным советом церквей Ваша организация не предпринимает шагов, способных послужить примирению между армянской церковью и нами.

Как известно, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана около 20 процентов территории Азербайджана почти тридцать лет находились под оккупацией, против азербайджанцев совершались массовые расправы, а более миллиона наших соотечественников были насильственно изгнаны со своих родных земель. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, решительно осуждающие агрессию Армении против Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

В 2020 году Азербайджан, опираясь на нормы международного права, Устав ООН и известные резолюции Совета Безопасности, освободил свои исконные земли от оккупации. В сентябре 2023 года, в ответ на масштабные вооруженные провокации, совершенные вооруженными силами Армении в ряде районов Азербайджана, наша страна после однодневной антитеррористической операции полностью восстановила свой суверенитет.

В связи с этим представлять исторические земли Азербайджана как армянскую территорию означает нарушение международного права и игнорирование исторических реалий. В заявлении, принятом по итогам Пражской встречи в октябре 2022 года между Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения, особо подчеркивалось, что обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, а Премьер-министр Армении официально заявил, что Карабах является составной частью Азербайджана. В августе прошлого года в ходе Вашингтонского саммита в парафированном между Азербайджаном и Арменией мирном соглашении также однозначно выражено уважение к территориальной целостности и суверенитету обеих стран. Несмотря на это, армянская церковь, как и прежде, отказывается признавать факт того, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана, призывает армян к политике оккупации, агрессивному сепаратизму и реваншизму, что, в свою очередь, создает серьезные препятствия на пути мирного процесса между двумя государствами.

Наряду с этим, содержащиеся в заявлении Всемирного совета церквей утверждения о том, будто армянские жители были насильственно изгнаны из Карабаха, а их права попраны, являются абсолютно беспочвенными. Хотел бы особо подчеркнуть, что сразу после антитеррористических мероприятий 2023 года миссии ООН, посетившие регион, подтвердили отсутствие насилия в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры. Несмотря на дезинформацию, распространяемую армянской пропагандой, как подтвердили и международные наблюдатели, в отношении гражданского населения Карабахского региона Азербайджана не оказывалось никакого давления или насилия, и жители покинули эту территорию добровольно.

В то же время, совершенно беспочвенны и содержащиеся в заявлении обвинения, касающиеся отношения Азербайджана к религиозному и культурному наследию на его территориях. На протяжении веков в Азербайджане свободно действовали места поклонения и религиозные общины различных конфессий, включая православную, католическую и иудейскую. Наша страна обеспечивает сохранение и восстановление всех расположенных на ее территории религиозных памятников - мечетей, церквей и синагог без какого-либо различия и предвзятости. Особо следует отметить недавнее восстановление армянской церкви Газанчи в Шуше, а также тот факт, что на протяжении всего конфликта армянская церковь в Баку находилась под охраной государства. Наряду с этим вызывает глубокое сожаление, что факты систематического разрушения азербайджанских мечетей и других религиозно-культурных памятников в период оккупации не получили должного внимания со стороны международных религиозных организаций.

Что касается утверждений, связанных с армянскими заключенными, считаем необходимым довести до вашего сведения, что Азербайджан, проявив добрую волю, после войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года возвратил подавляющее большинство удерживаемых лиц. Те же, кто в настоящее время находится под стражей, являются лицами, в отношении которых вынесены судебные приговоры за целый ряд тяжких преступлений, включая терроризм, саботаж и военные преступления. То, что они отбывают наказание в правовом порядке, является воплощением высшей справедливости.

Вызывает сожаление, что в заявлении эти важнейшие обстоятельства не были учтены, а события представлены исключительно в одностороннем свете. Подобный подход наносит ущерб хрупкой атмосфере доверия в регионе и не служит делу мира. Мы призываем столь авторитетную международную религиозную организацию, как Всемирный совет церквей, при формировании своей позиции по вопросам региона опираться на взвешенную, объективную и подтвержденную информацию. Политизация религиозных площадок и избирательный подход не способствуют продвижению мира и примирения.

Волею Единого Творца служение духовных деятелей Истине и их вклад в идеалы гуманизма - мир, мирное сосуществование и взаимопонимание являются одними из самых благих и праведных деяний.

Хочется надеяться, что Всемирный совет церквей, не поддавшись политическим провокациям, унаследованным из прошлого, проявит справедливый подход к попыткам армянской церкви разжигать противоречия и не допустит действий, препятствующих утверждению прочного мира в нашем регионе. Мы вновь подтверждаем свою готовность к конструктивному сотрудничеству, неизменно оставаясь верными принципам межрелигиозного диалога и взаимного уважения.

Да пребудет с вами милость Всевышнего!