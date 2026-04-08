США и Иран договорились о перемирии: войне в регионе может прийти конец

First News Media08:26 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном вечером 7 апреля — менее чем за два часа до истечения собственного ультиматума.

Ещё утром того же дня он предупреждал, что «целая цивилизация умрёт этой ночью», если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Как это произошло

Ключевую роль сыграл Пакистан. Именно по просьбе премьер-министра Шехбаза Шарифа и фельдмаршала Асима Мунира Трамп согласился приостановить удары.

Шариф объявил о достижении договорённости, назвав её результатом «замечательной мудрости» обеих сторон, и пригласил делегации США и Ирана в Исламабад 10 апреля для продолжения переговоров.

Со своей стороны, министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи опубликовал официальное заявление от имени Высшего совета национальной безопасности страны. В нём говорится: если атаки против Ирана будут остановлены, иранские вооружённые силы прекратят оборонительные операции. Кроме того, в течение двух недель через Ормузский пролив будет обеспечен безопасный проход судов при координации с иранскими военными.

Условия и разногласия

Трамп настаивал на «полном, немедленном и безопасном» открытии пролива. Иранская формулировка — проход «с учётом технических ограничений» — оставляет открытым вопрос, удовлетворяет ли она требованиям Вашингтона в полной мере.

Совет национальной безопасности Ирана особо подчеркнул, что перемирие не означает окончания войны. «Наши руки остаются на курке», — говорится в заявлении.

Иранская сторона также частично обнародовала резюме своего 10-пунктного плана.

Из опубликованных пунктов следует: Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, прекращения войны против «Оси сопротивления», вывода американских войск из региона, выплаты полной компенсации за военный ущерб, а также снятия всех санкций со стороны США, Совбеза ООН и МАГАТЭ и разморозки иранских активов за рубежом.

Примечательно, что план не содержит никаких обязательств по ядерной программе страны. Полный текст документа официально не опубликован.

Позиция Израиля

Израиль поддержал решение Трампа приостановить удары по Ирану, однако премьер-министр Нетаньяху заявил, что перемирие не распространяется на Ливан, где Израиль продолжает операции против «Хезболлы».

Реакция рынков

Нефтяные фьючерсы рухнули примерно на 8% — с $117 до около $103 за баррель. Фьючерсы S&P 500 выросли более чем на 1,6%, Nasdaq — на 1,8%, а фьючерсы Dow Jones прибавили свыше 700 пунктов.

Что дальше

По данным источников Axios, американскую делегацию на переговорах в Исламабаде 10 апреля, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Совет национальной безопасности Ирана допустил возможность продления перемирия сверх двух недель, если переговоры будут развиваться успешно.

Война между США, Израилем и Ираном продолжается с 28 февраля 2026 года.

