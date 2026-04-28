 Арестован водитель, совершивший автохулиганство и опубликовавший его в соцсетях - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Арестован водитель, совершивший автохулиганство и опубликовавший его в соцсетях - ВИДЕО

First News Media20:20 - Сегодня
Арестован водитель, совершивший автохулиганство и опубликовавший его в соцсетях - ВИДЕО

Сотрудники отделения дорожно-патрульной службы Ясамальского районного управления полиции задержали водителя автомобиля марки BMW с государственным номером 90-UC-211, который совершал опасные манёвры, демонстративно нарушал общественный порядок и создавал серьёзную угрозу другим участникам дорожного движения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, водитель Орхан Кямилли грубо нарушал правила дорожного движения, управляя автомобилем в агрессивной манере. Свои действия он также публиковал в социальной сети TikTok.

В отношении водителя был составлен административный протокол, материалы дела направлены в районный суд для рассмотрения.

По решению суда О. Кямилли был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а также лишён права управления транспортным средством на 1 год.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
16 / 04 / 2026, 09:48

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
14 / 04 / 2026, 10:25

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
18 / 03 / 2026, 11:40

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50