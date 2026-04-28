Арестован водитель, совершивший автохулиганство и опубликовавший его в соцсетях - ВИДЕО

Сотрудники отделения дорожно-патрульной службы Ясамальского районного управления полиции задержали водителя автомобиля марки BMW с государственным номером 90-UC-211, который совершал опасные манёвры, демонстративно нарушал общественный порядок и создавал серьёзную угрозу другим участникам дорожного движения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, водитель Орхан Кямилли грубо нарушал правила дорожного движения, управляя автомобилем в агрессивной манере. Свои действия он также публиковал в социальной сети TikTok.

В отношении водителя был составлен административный протокол, материалы дела направлены в районный суд для рассмотрения.

По решению суда О. Кямилли был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а также лишён права управления транспортным средством на 1 год.