Азербайджанская диаспора в Европе осудила высказывания мэра Нью-Йорка

Диаспорские организации Азербайджана в Европе распространили заявление в связи с высказываниями мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани в соцсети X, связанными с событиями 1915 года.

Как сообщает Report, данные высказывания вызвали недовольство азербайджанцев.

В заявлении отмечается, что эти высказывания носят предвзятый характер и искажают принципы международного права, включая суверенное права государств, территориальную целостность и невмешательство во внутренние дела.

Представление действий Азербайджана как "нападения", "принудительного переселения" или "геноцида" является необоснованным и далеким от реальности, отмечают в диаспоре.

Диаспорские организации потребовали извинений за подобные заявления и призвали к объективной позиции, основанной на Уставе ООН, резолюциях Совета Безопасности и международном праве.

Обращение подписали представители азербайджанских организаций, действующих в разных странах Европы.